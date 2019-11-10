Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tel Abyad’da bomba yüklü araçla saldırı

PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

16:33 -
Haberler Gündem
Tel Abyad’da bomba yüklü araçla saldırı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’li teröristlerin, Tel Abyad’ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediğini bildirdi.

8 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 20’DEN FAZLA YARALI VAR

MSB’den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin yine masum sivilleri katlettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad’ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20 kişiden fazlası yaralandı.” ifadelerine yer verildi. (AA)

bomba PKK saldırı
Son güncelleme: 16:47 10.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more