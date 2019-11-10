Tel Abyad’da bomba yüklü araçla saldırı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’li teröristlerin, Tel Abyad’ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediğini bildirdi.
8 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 20’DEN FAZLA YARALI VAR
MSB’den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin yine masum sivilleri katlettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad’ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20 kişiden fazlası yaralandı.” ifadelerine yer verildi. (AA)