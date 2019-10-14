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Tel Abyad’da çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde YPG/PKK'lılara ait çok sayıdasilah ve mühimmat ele geçirildi. Kent merkezinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

14:38 -
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Tel Abyad’da çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı
Harekatı’nın 5. gününde, dün Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü. Foto: AA

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK’nın işgalindeki ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. SMO, güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Terör örgütü YPG’ye ait çok miktarda mühimmat elegeçirildi. Foto: AA

Tel Abyad’ın son durumu

Rakka’ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014’te terör örgütü IŞİD tarafından işgal edilmişti. IŞİD tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK’nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD’nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti. Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, “bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği” tehdidiyle tehcir etmişti.

SMO, güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Foto: AA

TEL ABYAD (AA)

 

ABD PKK Şanlıurfa Suriye Terör terör örgütü Türkiye
Son güncelleme: 14:46 14.10.2019
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