Tel Abyad’da çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı

Harekatı’nın 5. gününde, dün Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK’nın işgalindeki ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. SMO, güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Tel Abyad’ın son durumu

Rakka’ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014’te terör örgütü IŞİD tarafından işgal edilmişti. IŞİD tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK’nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD’nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti. Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, “bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği” tehdidiyle tehcir etmişti.

TEL ABYAD (AA)