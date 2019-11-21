Telefon rehberinde ‘Azrail’ diye kayıtlıydı! Savunması pes dedirtti

Buca’da, 20 Nisan günü, eski sevgilisi Dilan Tutucu’yu tabancayla vurarak öldüren Ahmet Yaman, 1 gün sonra polise gidip, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilan Tutucu’nun telefon rehberinde ‘Azrail’ diye kayıtlı olan Ahmet Yaman’ın yargılanmasına bugün başlandı. İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yaman, öldürülen Dilan Tutucu’nun annesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Yaman, olayı anlattı. Sanık Yaman, daha önce ilişki yaşadıkları Dilan ile aralarının bozuk olduğunu, olaydan 2 gün önce İstanbul’dan geldiğini ve Dilan Tutucu ile barışmak için görüşmek istediğini iddia etti. Tutucu’nun görüşme talebini kabul ettiğini ve buluştuklarını, görüşme sırasında genç kızın telefonunu aldığını söyleyerek, “Fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartışmaya başladık. Cinnet getirdim. Söylemek istemediğim çok şey var. Burada konuşamıyorum” dedi.

İLGİLİ HABER Lokantada dehşet saçmıştı! Böyle yakalandı

‘BENİ MECBUR BIRAKTI. ONUR, GURUR VE NAMUS İÇİN YAŞIYORUM’

Duruşma savcısının, “Dilan’ın cep telefonunda ‘Azrail’ olarak kayıtlısın. Neden? Tehdit mi ettin?” sorusuna Yaman, “Bilmiyorum. Onun bileceği iş” diye cevap verdi.

Ayrıca, savcının “Neden silah taşıyorsun, kaç yaşındasın?” sorusunu ise sanık, “Silah taşıyorum. Hasımlarım var. 22 yaşındayım” dedi.

İLGİLİ HABER İzmir'de dehşet! Tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

Öte yandan, sanık Ahmet Yaman savunma yaptığı sırada, Dilan Tutucu’nun 15 yıl önce öldürülen babası ile ilgili ifadeler kullanması üzerine mahkemede salonunda arbede yaşandı. Bunun üzerine sanık ve Dilan Tutucu’nun yakınları mahkeme salonundan çıkartıldı. Duruşma savcısı, sanık hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan dava açıldığını ancak sanıktan ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ek savunma istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Tutuklu sanık Ahmet Yaman, olayı baskı altında gerçekleştirdiğini öne sürerek, “Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum. Onlar kadar ben de mağdurum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. DHA