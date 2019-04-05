TEM otoyolunda zincirleme kaza: 3 Yaralı

Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde ilerleyen bir aracın aniden yavaşlaması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören sürücüler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması İçin güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza İle ilgili araştırması devam ediyor.

DHA