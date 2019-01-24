TEM’de feci kaza! Bariyer ok gibi saplandı

Kaza, TEM Otoyolu Şekerpınar Mevkii Ankara istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde 34 KH 0421 plakalı otomobiliyle ilerleyen Yusuf Aksoy, Şekerpınar-Çayırova Bağlantı yoluna girmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otomobile ok gibi saplandı. Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



İHA

SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALININ ELİNİ BIRAKMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilinin içerisine sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kazayı gören sürücüler de kurtarma çalışmaları için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında bir sağlık personelinin otomobilin içerisinde sıkışan Tanju Erdoğan'ın elini bırakmadığı ve kendisine moral verildiği görüldü. Polis ekipleri kaza yerinde başka bir kazanın daha yaşanmaması için önlem aldı. Ekipler bağlantı yolunu trafiğe kapattı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat çalışmasın ardından otomobildeki sürücü Yusuf Aksoy ve yolcu kısmındaki Tanju Erdoğan’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversite Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Otomobil çekici tarafından kaldırılırken polis ekipleri kaza sonrası bağlantı yolunu yeniden trafiğe açtı.

DHA