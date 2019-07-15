TEM’de feci kaza! Kalbi duran anne ve kızı kalp masajıyla hayata tutundu

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ümit Kaya (34) idaresindeki 01 Y 9187 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Otomobil, buradaki yön tabelası direğine çarptı.

Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ile birlikte eşi Zeynep, kızları Rüveyda (11) ve Eslem ile annesi Cevriye Kaya yaralandı. Yaralılardan Rüveyda ve Zeynep Kaya’nın kazanın ardından kalbi durdu.

Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Zeynep ve Rüveyda Kaya ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Zeynep ve Rüveyda Kaya’nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik yeniden 3 şeritten sağlanmaya başladı.

DHA