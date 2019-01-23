TEM’de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

Kaza, saat 19.30 sıralarından TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında İstanbul istikametinde meydana geldi. İçerisinde 10’dan fazla kaçak göçmenin olduğu minibüs, yolda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

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Kazada, Türk vatandaşı olan sürücü ile yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Diğer kaçak göçmenler ise kendi imkânlarıyla minibüsten çıkarak ormanda izlerini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan göçmenleri yakalamak için ormanda aramalarını sürdürüyor. DHA