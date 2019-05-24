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TEM’de TIR, kamyona çarptı! Ankara yönü ulaşıma kapandı

İzmit'te, TEM yolunda, TIR'ın arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

19:06 -
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TEM’de TIR, kamyona çarptı! Ankara yönü ulaşıma kapandı

Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, kamyona arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı.

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Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

ULAŞIMA AÇILDI

İzmit’te, TEM yolunda, saat 17.30 sıralarında TIR ile kamyonun çarpışmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan ve 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

DHA

Son güncelleme: android-time 20:03 24.05.2019
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