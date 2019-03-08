TEM’de yaralılara yastık ve minderle yardım seferberliği

Bağcılar Mahmutbey-İstoç TEM Bağlantı Yolu’nda saat 08.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Uslu yönetimindeki 34 CLB 85 plakalı meyve-sebze yüklü kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yan yatarken, içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler yaralıları kamyonetin kırılan ön camından çıkartıp yola yatırdı. Bir sürücü kamyon şoförü Uslu’nun başının altına aracında bulunan yastığı koydu. Diğer bir yaralıya da minder verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)