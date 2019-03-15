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TEM’de yol kenarındaki tencereden patlayıcı çıktı!

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yol kenarına bırakılan tencerenin içinden el yapımı patlayıcı çıktı.

17:49 -
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TEM’de yol kenarındaki tencereden patlayıcı çıktı!

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikameti yan yolda ağaçlık alandaki şüpheli 2 paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı.

TEM OTOYOLU SEYRANTEPE MEVKİİNDE YOLUN KENARINA TENCERE İÇİNE TUZAKLANAN EL YAPIMI PATLAYICI, BOMBA İMHA EKİPLERİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. FOTOĞRAFLAR:İHA

Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. Şüpheli paketlerin bulunduğu bölge bezle kapatıldı. İkinci şüpheli paket de incelendi. Trafik yoğunluğunun artması nedeniyle polis ekipleri trafiği açtı. İnceleme yaklaşık 2 saat sürdü. Şüpheli paketten tencere içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı olduğunu öğrenildi. Yapılan çalışmalarda düzeneğin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLAR:İHA

İçerisinde el yapımı patlayıcı bulunan tencereyi bırakan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

DHA

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Son güncelleme: android-time 17:50 15.03.2019
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