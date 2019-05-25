TEM’de yola gübre döküldü, 6 araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Körfez Yarımca mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde plakası tespit edilemeyen bir araçtan yola gübre dökülmesi üzerine arkadan gelen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz yönetimindeki 22 AG 444 plakalı makam aracı, Adin Pısır yönetimindeki 54 BR 461 ve Veysel Çanak idaresindeki 16 SLE 90 plakalı otobüsler, Eren Nalçacı idaresindeki 34 VCT 93 plakalı otomobil, Kemal Cenk Kaldırım idaresindeki 07 DHE 97 plakalı motosiklet ve Ali Osman Çelik idaresindeki 34 PK 2054 plakalı TIR kontrolden çıktı.

Yoldaki gübre nedeniyle kontrolden çıkan TIR, önünde bulunan 22 AG 444 ve 34 VCT 93 plakalı otomobil ile 54 BR 461 ve 16 SLE 90 plakalı otobüslere çarptı. Duramayan TIR daha sonra, gübre nedeniyle dengesini kaybederek yola düşen ve ayağa kalkmaya çalışan Kemal Cenk Kaldırım’a çarptı. Kaldırım’ın motosikleti ise 60 metre uzağa savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 34 VCT 93 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Eren Nalçacı ve yanındaki Simge Tanır’ı bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri TIR’ın altında kalan motosiklet sürücüsü Kemal Cenk Kaldırım’ın ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz motosiklet sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

‘BİZİM ÖNÜMÜZDE BİR TIR VARDI. BU TIR SAVRULDU’

Kazada kendi kullandığı makam aracının da hasar gördüğünü söyleyen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, “Bizim önümüzde bir TIR vardı. Bu TIR savruldu. Savrulunca üzerinden bir şeyler döküldü. Dökülünce, motosiklet kaydı. O sırada çocuk düştü, motosiklet de 70-80 metre ileriye gitti. Ben o çocuğa yardım etmek için durmayı düşündüm. ‘Tam geçeyim, ondan sonra sağda durup gidip yardım edeyim’ diye düşündüm. O sırada çarpma sesi geldi. Biraz yürüdükten sonra TIR’ın rahmetlinin üzerinde olduğunu gördüm. Bizde bir şey yok. Bizde bir tek maddi hasar var. Onun dışında bir şey yok. Yola dökülenin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gidip oraya bakmak lazım. Ama burada gelen kokuya bakarsak ya hayvan ya da insan pisliği. Çünkü ciddi bir şekilde, çok pis kokuyor. TIR’ın plakasını göremedim. Buralarda kamera varsa, o kamera görüntülerinden tespit edilebilir” dedi.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikameti yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. TEM Otoyolu’ndaki trafik Körfez gişelerinden D-100 yoluna aktarıldı. Kazaya karışan araçların çekiciler tarafından yoldan kaldırılması ve Karayolları ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA