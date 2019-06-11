TEM’deki baltalı saldırganın 3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Ümraniye'de, 9 Mayıs günü TEM otoyolunda seyir halindeki kamyona baltayla saldıran Murat Okuyucu olaydan bir gün sonra ‘silahla tehdit” suçundan tutuklanmıştı. Yaklaşık 20 gün cezaevinde kalan ve 27 Mayıs günü tahliye edilen sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ARAÇ KULLANIRKEN BALTAYLA VURDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, seyir halinde olan Murat Okuyucu trafikte kendisini sıkıştırdığı iddia ettiği kamyonete aracında taşıdığı ve silahtan sayılan balta ile aracın camını açarak tehdit etmek amacıyla saldırdı.

Baltalı tehdide maruz kalan araç sürücüsünün balta darbesinden uzaklaşması üzerine, Okuyucu baltayı şoför koltuğu camından çıkararak sallamaya başladı ve zaman zaman aracın hakimiyetini kaybetti.

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3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, sürücünün “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Araç sürücüsü önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan savcılık, ‘Silahla tehdit' suçuna ilişkin olarak ise, tehdidin yöneltildiği kişinin belli olmaması nedeniyle takipsizlik kararı verdi.