TEM’deki trafik cinayetinin detayları ortaya çıkıyor…12 el ateş etti ‘öldürme kastım yoktu’ dedi!

TEM Otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde 3 Temmuz günü meydana gelen olayda Edirne istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Hasan Saytal ile otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

İddialara göre, sürücüler bir süre ilerledikten sonra durdu. Yol kenarında duran Hasan Saykal yanında bulunan silah ile 12 el ateş ederek Serdar Çekiç'i vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çekiç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde gelen polis ekiplerine teslim olan Hasan Saytal gözaltına alındı.

“BİR ŞEY SÖYLEMEDİĞİM HALDE VURDU”

Emniyet ifadesinde Hasan Saytal olayı şöyle anlattı; “Sabah saat 07.45'de işe gitmek için yola çıktım. Yol üzerinde bir motosiklet kazası gördüm, olay yerinin birkaç kilometre gerisinde durdum. Olay yerinde bulunan vatandaşlara ambulans çağırıp, çağırmadıklarını sordum. Ambulans çağırdıklarını söylediler. Ben de bunun üzerine emniyetli bir şekilde emniyet şeridinden yola çıkmak için hamle yaptım. O esnada yarısı emniyet şeridinden, diğer yarısı da yoldaki şeritten olan, Serdar Çekiç'in kullandığı arabayı gördüm. Aracın geçmesini bekledim. Beklediğim esnada Çekiç'in bana el kol hareketi yaptığını gördüm. Arabanın içinden bir şey söylediği anladım. Sonra ben de yola çıktım ve devam ettim. Yol ayrımına geldiğimde Serdar Çekiç'in önümden gittiğini gördüm, motosikletçiler arasında yapılan ‘Beni gör sıkıştırma' anlamında kullanılan hareketi yaptım. Bu şahıs benden ileriye giderek olay yerinin olduğu yerde durdu ve dörtlüsünü yaktı. Ben de yanına şoför mahalli kısmında durdum ve durmamla birlikte bir şey söylemediğim halde aracın kapısı ile bana vurdu.”

“BENİ EZECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM… CAN KORKUSU YAŞADIM“

Otomobil sürücüsü Serdar Çekiç'in bu hamlesi sonrası yere düşüp, sürüklendiğini anlatan Saytal “Sol bacağım motosikletin altında kaldı. Sonra bulunduğumuz yere doğru insanların koştuğunu gördüm. Serdar Çekiç, aracından inerek saldırdı, neyle vurduğunu anlamadım. Daha sonra arabasına koştu, ben de arabayla beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Olay anını hatırlamıyorum, olay gerçekleştikten sonrasında hatırladığım ise gelen bir polisi durdum silahımı kendisine vererek teslim oldum. Öldürme kastım yoktu yaşananlardan pişmanım, kendimde olsaydım, havaya ateş ederdim asla ona ateş etmezdim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Hasan Saytal, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.