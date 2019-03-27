Temel Karamollaoğlu: “YSK buna müsaade etmez”

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne az bir zaman kaldığını hatırlatan Karamollaoğlu, milletin iradesinin sandıkta tecelli edeceğini, herkesin bu iradeye saygılı olması gerektiğini belirtti.

Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıma kararını imzalamasının ardından, bölgenin işgal edildiğini vurgulayarak, “Sanki babasının malıymış gibi Birleşmiş Milletler’in kararını da hiçe sayarak, Golan’ın İsrail’e ait bir toprak parçası olduğunu ilan etti. Dengesizliğinin, pervasızlığının, hak hukuk tanımazlığının en açık göstergesi olduğu kanaatindeyim.” diye konuştu.

PARTİ LİSTELERİNE İLİŞKİN İDDİA

Karamollaoğlu, Saadet Partisi listeleriyle ilgili iddiaları da değerlendirerek, açık taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis ile süresi ne olursa olsun ağır hapse hüküm giyenlerin ve terörden mahkum olanların aday yapılamayacağını anlattı.

Temel Karamollaoğlu, “Biz yapsak da YSK buna müsaade etmez. Onun için temiz belgeleri var. Bu açık gerçeğe rağmen yalan söylemekten hiç tereddüt etmiyor bu arkadaşlar.” dedi.

Bazı adayların seçimi kazanması halinde bile açığa alınmakla tehdit edildiğini aktaran Karamollaoğlu, “Bu iş böyle gitmez. Bu küstahlıktır, vatandaşı tehdittir.” diye konuştu.

RABİA NAZ SORUŞTURMASI

Temel Karamollaoğlu, Giresun’da geçen yıl Nisan’da yaralı halde bulunan ve tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütülmesini ve üstünün kapatılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA