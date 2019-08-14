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TEM’in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

12:44 -
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TEM’in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu bayramın son gününde başladı. Akşam saatlerinde trafik çilesi yaşamamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkan tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Bolu geçişinde önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yığılmalara karşı hazır olarak bekletiliyor. Trafiğin akşam saatlerinde aynı yoğunlaşması bekleniyor.

İHA

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