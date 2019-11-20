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Tepki çeken görüntüler!

Bir grup gencin Cadılar Bayramı (Hallowen) nedeniyle düzenlendiği partideki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerde Müslümanlarla ve kutsal değerlerle dalga geçildiği görülüyor.

09:43 -
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ABD’nin Adana Konsolosluğu’nda çalışan personellerin düzenlendiği iddia edilen Cadılar Bayramı (Hallowen) kutlamalarında, bazı Türk çalışanların İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler büyük tepki çekti.

Bir çalışan tarafından çekilip paylaşılan görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı.

BİR KADIN ÇALIŞAN ÇEKTİ

Görüntülerde, kadın çalışan eline aldığı su şişenin zemzem olduğunu ve Mekke’den geldiğini söyleyerek, sakallı, takkeli ve Arap kıyafetli erkek bir personeli gösteriyor. Ardından da kutsal değerlerle dalga geçiyor.

Sosyal medyada görüntülere vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.

ABD Adana Kadın söz
Son güncelleme: 10:04 20.11.2019
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