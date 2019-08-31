Tepki çeken görüntülere valilikten açıklama: ‘O polisler görevden alındı’

Batman Şehirlerarası Otogarda kan davası yüzünden ilenen ve 20 yaşındaki Suat Yükselbağ'ın hayatını kaybettiği cinayetin korkunç görüntüleri büyük tepki çekti. Ağabeylerini öldüren şahsın kardeşi olan Suat Yüksekbağ'a otogarda pusu kuran R.K. ve A.K. kardeşler, Yüksekbağ’ı defalarca bıçakladı. Kardeşlerden biri yerde can çekişen Yüksekbağ’ın başında bıçak ve sopayla beklerken talihsiz gence yardım edilmesini engelledi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerinin katil zanlısına müdahale etmemesi ise hem çevredekilerin hem de görüntüleri izleyenlerin tepkisini çekti. Korkunç görüntüler, dakikalar sonra katil zanlısının yanına gelen sivil giyimli bir kişi elindeki bıçak ve sopayı alarak polise teslim etmesiyle son buluyor.

Olayın haber olması ve sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiler de çığ gibi büyüdü. Tepkilerin büyümesi üzerine Batman Valiliği olayla ilgili dün yazlı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen görevliler görevden uzaklaştırılmıştır.” denildi.

İşte valilikten yapılan açıklama:

“Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirler Arası Otogarda meydana gelen olay ile ilgili açıklama gereği duyulmuştur.

28.08.2019 Çarşamba günü saat 15:15 sıralarında İlimiz Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde İlimiz Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15:19 da Emniyet Müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahısın olay yerinde olduğunu görmeleri üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir.

Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari yönden soruşturma başlatılmış olup, kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen görevliler görevden uzaklaştırılmıştır. Adli Tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K ve suça sürüklenen Çocuk A.K isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır.”