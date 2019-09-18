Zabıta el koymuştu, tepki üzerine yaşlı teyzenin meyveleri geri verildi

Vicdanları sızlatan görüntüler ile Türkiye’nin gündemine oturan iki çocuk annesi 94 yaşındaki Zeynep Karabıyık, el konulan meyveleri için çok üzüldüğünü, herkes gibi kendisinin de malını almak için belediyeye gittiğini söyledi. Satışa koyduğu meyvelerini geri aldığını belirten Karabıyık, ‘Günde ne kadar kazanıyorsun?’ sorusuna ise “Bazen hiç satış yapmadan evime gittiğim günler oluyor” yanıtını verdi.

“ÇADIRIMI DA ALDILAR. OYSA BEN ONUN GÖLGESİNDE OTURUYORDUM”

Karabıyık, “Biz köylüler geçimimizi ürettiklerimizle kazanıyoruz. Kışın ihtiyacımızı karşılıyoruz. Öyle geçiniyoruz. İnkaya Köyü’nde kızımla yaşıyorum, zabıta ekipleri gelip malımızı aldığında çok üzüldüm, çadırımı da aldılar. Oysa ben onun gölgesinde oturuyordum. Yoksa hastalanıyorum. Burasının üzerini kapatıp, bize burasını bağışlayıverseler ne olur” diyerek yetkililere seslendi.

“KÖYLÜ TEYZEMİZE ÜRÜNÜ TESLİM EDİLDİ”

AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Dündar, “Zabıta ekiplerimizin Tahtakale Çarşısı'nda köylü satıcıların işgaline yönelik yaptığı uygulama, sosyal medyada farklı yansıtıldı. Yapılan işgallerin bölgede oluşturduğu yaya ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına köylü üreticilerin, saat 13.00'e kadar çarşı meydanında satış yapabilmesine olanak sağlayan bir düzenleme getirdik. Uymayanlara ekiplerimiz müdahalede bulundular. Toplanan ürünler sahiplerine teslim edildi. Sosyal medyada vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği köylü teyzemiz ürünlerinin satışına belirlediğimiz bölgede bugün devam etti” ifadelerini kullandı.