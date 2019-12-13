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Terk eden eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Dün İstanbul, Bayburt ve Kocaeli'nde üç kadının hunharca öldürülmesinin ardından bir vahşet de Mersin'de yaşandı. Serdar D., evi terk eden eşini tabancayla başından vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

12:30 -
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Terk eden eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Adana’da oturan iki çocuk annesi Emine D., şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Serdar D.’yi terk etti.

Tarım işçisi olan Emine D., çocuklarıyla birlikte Mersin’in Tarsus ilçesindeki babasının evine gitti. Eşi gibi tarım işçisi olan Serdar D. de bu sabah kayınpederinin evine gitti.

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Evde konuşmaya başlayan çift arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Serdar D., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çekip, eşini başından vurdu. Emine D. kanlar içinde yerde kalırken, Serdar D. aynı tabancayı kendi başına dayayıp ateşledi.

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Emine D., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Serdar D.’nin tedavisi sürüyor. (DHA)

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