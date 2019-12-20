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Terkos Gölü’nde kayıp 2 kişi aranıyor

İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin bulunması için sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı.

10:02 -
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Terkos Gölü’nde kayıp 2 kişi aranıyor

Durusu Gölü’ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı.

FOTO: DHA

Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri havanın kararması ve sis nedeniyle dün gece ara verdikleri arama çalışmalarına bu saba saat 08.00 sıralarında tekrar başlandı.

FOTO:DHA

2 kişinin bulunması için sürdürülen çalışmalar boyunca jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Göl yolu ve çevresinde çok sayıda “Göle Girmek Tehlikelidir’ tabelası olması dikkat çekti. Arama çalışmaları sürüyor.(DHA)

Balık istanbul sis
Son güncelleme: 10:05 20.12.2019
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