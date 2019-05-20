Termik santral sondajına ‘petrol arıyoruz’ yalanı

Alpu'ya yapılacak kömürlü termik santral için gerekli sondaj çalışmalarına bazı arazi sahiplerinin izin vermemesi üzerine sondaj çalışması yapan MTA yetkililerinin, sondaj çalışmasının termik santralle ilgisinin olmadığını, bölgedeki petrolü çıkartmak için sondaj yaptıklarını söyledikleri iddia ediliyor.

300 SONDAJ YAPILACAK

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, bölgede 300 sondaj yapılacağını belirterek, “16 Nisan'da sondaj yapılan alana gittim. Alanın fotoğraflarını çektim.

Çalışmanın yapıldığı yerden bir traktör geliyordu. Ne yapılıyor burada diye sordum. Burada ‘petrol aranıyor' dediler. Vatandaşın tarlalarında sondaj çalışması yapabilmek için halktan izin almak istiyorlar. Zorla onu imzalatmak istiyorlar. Bunu da biz burada kömür değil de petrol aramaya geldik diye toplamaya çalışıyorlar” dedi.

MİLLETVEKİLLERİ DİRENEN KÖYLÜLERLE BİR ARAYA GELDİ

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Alpu'da yapılmak istenen termik santral projesi kapsamında başlatılan sondaj çalışmalarına direnen köylülerle bir araya gelerek destek verdi. Süllü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Temiz havamızı, suyumuzu, verimli topraklarımızı yok etmelerine asla izin vermeyeceğiz. Projeden vazgeçilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sondaj çalışmaları sona erdiğinde yaklaşık 300 noktada sondaj yapılmış olacak. Sondaj çalışmaları şimdiden çevre katliamına dönüştü.

Sondaj çalışmalarının hafriyat atıklarının Beyaz Altın köyümüzdeki dereye bırakılması ile hem temiz suyumuzu, hem de o derenin yakınındaki tarım arazilerinin kirletmeye başladılar”

ŞEHİR SANTRALİ YAPMAK İÇİN Mİ KORUMA ALTINA ALDINIZ?

Milletvekilleri Utku Çakırözer de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'ta Eskişehir'de düzenlediği mitinginde Alpu Ovası'nın koruma ‘Sit alanı' olduğunu duyurduğunu hatırlatarak şöyle dedi: “Sit alanı ilan edip, koruma altına aldığınız bu bölgede nasıl zehir santrali yapacaksınız. Artık Eskişehir'in sesine kulak verin, temiz havamızı, suyumuzu, verimli topraklarımızı yok etmeyin”