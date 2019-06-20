Terör listesindeki DHKP-C’li kadın gizli bölmede yakalandı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri, hakkında DHKP-C üyesi olmak ve 6 ayrı örgütsel suçlardan aranma ve yakalama kararı bulunan Ebru T.'nin gözaltına alınması için operasyon kararı aldı. Kağıthane'deki Gürsel Mahallesi'ndeki Halkın Hukuk Bürosu'nda olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için sabaha karşı operasyon düzenlendi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ DEMİR KAPI YAPTIRMIŞLAR

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi eşliğinde adrese giren ekipler, hukuk bürosunun kapısını açan olmayınca özel ekipman kullandı. Özel olarak yaptırılan güçlendirilmiş demir kapılar hidrolik makas kullanılarak açıldı.

PETEK ARKASINDA GİZLİ BÖLME

TEM ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan Ebru T.'yi içeride bulamayan ekipler detaylı arama başlattı. Geçtiğimiz hafta, örgüte yakınlığıyla bilinen bir derginin Sultangazi'deki binasında yapılan baskıda “Aranan teröristler” listesinde “Gri” kategorideki Ali Aracı'yı gizli bölmede bulan polis ekipleri; hukuk bürosunda da gizli bölme araması yaptı. Özel bir cihazla yapılan incelemelerde hukuk bürosunda, gizli bir bölme olduğu anlaşıldı.

PETEK ARKASINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

Kalorifer peteği arkasında küçük bir girişi olan bölmede saklanan Ebru T. ve Kamile K. gözaltına alındı. Gizli bölmede yakalanan ikinci kadın Kamile K.'nın İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yakalatanlara 300 bin lira ödül verilen “Aranan Teröristler Listesi”nde “Gri” kategoride bulunduğu öğrenildi. Yakalanan Kamile K.'nin Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye Merkez Komitesi sorumlusu olduğu belirtildi.

TEM ekiplerince yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman bulunurken, yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.