MSB: PKK/YPG, Resulayn’da 17 kişiyi katletti

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin, Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlettiğini, 20’den fazla kişiyi yaraladığını duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, canilikte IŞİD’i aratmayan terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Bebek katilleri bu defa Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı” denildi.