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MSB: PKK/YPG, Resulayn’da 17 kişiyi katletti

MSB yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinin batısındaki Tel Halef köyünde, PKK/YPG'li teröristlerce patlattılan bombalı araçla 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu

18:43 -
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MSB: PKK/YPG, Resulayn’da 17 kişiyi katletti

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin, Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlettiğini, 20’den fazla kişiyi yaraladığını duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, canilikte IŞİD’i aratmayan terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Bebek katilleri bu defa Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı” denildi.

Son güncelleme: 18:50 26.11.2019
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