Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kullanılmayan caminin altına teröristlerce yapılan sığınak bulundu.

10:01 -
Haberler Gündem

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin güneyindeki dağlık ve kırsal alanda 22 Ocak’ta Jandarma Komando timlerinin katılımıyla terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46 Özel Birlik Operasyonu”nun dün saat 21.00 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

AA

AA

Operasyonda, PKK’lı teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı bir kış sığınağı bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca Çavundur Mahallesi’nde kullanılmayan caminin altında, girişi tahta ve halı ile kaplı sığınağın tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, sığınakların kullanılamaz hale getirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

AA

AA

“Kış sığınağında yapılan aramada, toprağa gömülü 2 ilk yardım çantası içerisinde medikal ve tıbbi malzemeler, 2 boyunluk, 5 yara kapatıcı örtü, 2 serum seti, astım ilacı, 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Operasyonda 5 konut ve eklentisinde arama yapıldı, 45 kişi ve 5 aracın sorgulaması yapıldı.”

20190124_2_34570375_41023480_web
AA

AA

İLGİLİ HABERMinareye saklanmış esrar ele geçirildiMinareye saklanmış esrar ele geçirildi

AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 10:19 24.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more