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Teröristler Kızıltepe’de sivillere saldırdı

Suriye'nin Derbesiye bölgesinden YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine yapılan havan saldırısında yaralılar olduğu bildirildi

12:26 -
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Teröristler Kızıltepe’de sivillere saldırdı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi’nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda, çok sayıda kişi yaralandı.Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin’deki hastanelere kaldırıldı.

AA

Mardin Suriye
Son güncelleme: 12:27 15.10.2019
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