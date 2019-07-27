Teröristlere ‘Çipli kimlik’ hazırlayan çete çökertildi

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, kimliğinin başkası tarafından kullanıldığını söyleyen M.K.'nin şikayetiyle ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Mali Polis ekiplerince başlatılan çalışmada, şikayetçinin kimliğini kullanan şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelide M.K. adına düzenlenen nüfus cüzdanı ve pasaport bulundu. Polis ekipleri, kimliklerin gerçek olduğunu görünce şaşkına döndü. Bunun üzerine çalışma derinleştirildi. Araştırmalarda, Veysel S.'nin yönettiği bir çete tespit edildi. Teknik ve fiziki takip çalışmalarında 18 Nüfus Müdürlüğü çalışanı ve 8 polisin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli belirlendi. Ayrıca şebekeden kimlik alan 101 şüpheli de tespit edildi.

YÖNTEM BELİRLENDİ

Araştırmalarda şebekenin çalışma yöntemi de belirlendi. İddiaya göre, şebeke üyesi polisler, yurtdışına çıkışı yasak olan kişilerin bilgisini tespit etti. Bu bilgiler şebeke elebaşında verildi. Şebeke üyeleri bu kişilere ulaştı. Şüphelilere yeni kimlik oluşturmak için anlaşma yapıldı. Bu aşamada şebeke üyelerinin irtibatlı olduğu nüfus müdürü çalışanları devreye girdi.

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜLER

İddiaya göre, şebeke üyesi olan Nüfus Müdürlüğü çalışanı, şüphelilere gerçek kimlikler hazırladı. Bu işlem Nüfus ve Varandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden yapıldı. Önce çipli kimliğini almayan bir kişinin bilgileri alındı. Daha sonra bu kişinin TC kimlik numarası, isim ve diğer bilgilerinin olduğu çipli kimlik hazılandı. Ancak kimliğe şebekenin anlaştığı suçlunun fotoğraf ve parmak izi eklendi. Bu belgeler ise yeni kimlik kazandırılan şüphelilere verildi. Şebekenenin; bazı çipli kimlik sahiplerinin nüfus sistemindeki parmak izi ve bilgilerini silerek de suçlulara kimlik hazırladığı da belirtildi.

20 BİN DOLAR

Şebeke üyelerinin FETÖ'den kayıtlı ve yurtdışına çıkış yasağı olan bazı şüphelilerle, terör örgütü IŞİD'in “Yabancı Terör Savaşçısı” olan yabancı uyruklulara da belge hazırladığı öğrenildi. Kimlik hazırlanan kişiler arasında organize suç örgütü üyeleri de olduğu belirtildi. Şebeke üyelerinin kimlik hazırlamak için 20 bin dolar talep ettiği dile getirildi.

11 İLDE OPERASYON

Polis çalışmalarının ardından operasyon kararı aldı. İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya'da düzenlenen baskında 27 kamu çalışanının da aralarında bulunduğu 80 şüpheli yakalandı.

YARISI YAKALANDI

Gözaltına alınan 80 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemi sürerken, gözaltı listesindeki 81kişinin yakalanması için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.