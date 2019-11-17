Terör örgütünün haberleşme ağına darbe

Kış üstlenmesine büyük darbe vurulan PKK/KCK’lı teröristler, yerlerinin tespit edilmesinden korktukları için, telsizle haberleşmeyi de en aza indirdi. AA’ya bilgi veren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarla ağır darbe alan örgüt üyelerinin telsiz aracılığıyla haberleşme oranının yüzde 75 azaldığını açıkladı.

109 BİN 423 OPERASYON

Geçen yıl terör örgütü PKK/KCK’ya 97 bin 377 operasyon yapılırken, sayı bu yılın Kasım ayına kadar olan dönemde 109 bin 423’e ulaştı. Bu yıl 457’si ölü, 254’ü sağ olmak üzere PKK/KCK’lı 711 terörist etkisiz hale getirilirken 11 bin 383 terörist gözaltına alındı, 301’i ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Başarılı operasyonlar sayesinde son iki yılda 143 ton erzak ve malzeme ele geçirildi.

ÖRGÜT İÇİ İNFAZLAR ARTTI

Örgütten firar ederek güvenlik güçlerine teslim olan birçok terörist verdikleri ifadelerde yaz ve kış mevsimini mağarada geçirmek zorunda kaldıklarını, erzak ve malzeme temininde sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Açlık ve bitmeyen operasyonlardan bunaldıklarını anlatan teröristler, örgüt içi intihar ve infazların sayısının arttığı bilgisini verdi. (AA)