Teröristlerin sözde bayrakları böyle indirildi!

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor.

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SMO savaşçıları, harekat kapsamında terörden kurtarılan köylerde güvenlik tedbirleri alarak, arama tarama faaliyetini sürdürüyor.

Bu kapsamda SMO, Resulayn’da terörden arındırılan Tel Halef köyünde, terör örgütüne ait sözde bayrakları indirirken, arama-tarama çalışmaları sırasında örgütün sığınak olarak kullandığı tünelleri ortaya çıkardı.

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Önceki gün başlayan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat nehrinin doğusunda şu ana kadar 13 köy YPG/PKK’dan kurtarıldı. AA