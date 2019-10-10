Teröristlerin suikast planını ‘MİT’ belirledi, ‘Emniyet’ çökertti

İddiaya göre, İstanbul Emniyetine bağlı TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerini harekete geçiren bilgi, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) tarafından bildirildi. Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından, 2 teröriste verilen talimatla, devlet büyüklerine yönelik “suikast” planlandığı belirtildi. MİT'in iki şüphelinin isimlerini belirtmesiyle polis ekipleri hemen harekete geçti. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekiplerince yapılan araştırmada S.K. isimli bir kadına daha ulaşıldı. S.K. Kayseri'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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“ÇİP'TEKİ VERİLERDEN KİLİT İSİME ULAŞILDI”

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir çip ele geçirildi. Dijital incelemesi yapılan çipte, “Özgür” kod adlı Fırat F. ismine ve telefon numarasına ulaşıldı. İstanbul Emniyeti'nde suç kaydı bulunmayan şüpheliyle ilgili yapılan araştırmalarda, ailesinin “Kayıp” başvurusu yaptığı öğrenildi. Yapılan istihbarat çalışmalarında, Fırat F.'nin Irak ve Suriye kırsalında uzun süre eğitim aldığı belirlendi.

SUİKAST İÇİN 10 TERÖRİST

Emniyet birimlerinin çalışmasında, terör örgütünün 10 kişilik suikast birimi oluşturulduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri şüphelileri tek tek tespit etti. Araştırmalarda, şüphelilerden 3'ünün tetikçi olduğu öne sürüldü. Aralarında teröristlere yardım ve yataklık edenlerin de bulunduğu 22 şüpheli belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

GENEL KURMAY BAŞKANLARINI ARAŞTIRMIŞ

Operasyon kapsamında, E.E. isimli şüphelinin evinde tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Farklı bir adreste ise 13 tüfek ve 1 telsiz bulundu. Silahları getiren şüphelinin de gözaltın alınanlar arasında oluğu öğrenildi. Yakalanan Fırat F.'nin dijital malzemelerinde ise ilginç bir detaya ulaşıldı. Şüphelinin, “Genel kurmay başkanlığı” ve geçmiş genel kurmay başkanlarını araştırdığı öğrenildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.