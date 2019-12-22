Teşhircilerin savunmaları işledikleri suç kadar iğrenç

Son aylarda toplu taşıma araçlarında cinsel taciz vakaları artmaya başladı. Metrobüs, dolmuş, vapurun yanı sıra kendi özel aracını kullanarak kadınlara cinsel organını gösteren teşhircilerin savunmaları ‘Fermuarımı açık unuttum’, ‘Bende kasık mantarı var’, ‘Bacağımı kaşıyordum’, ‘Altıma kaçırdım’ şeklinde oluyor.
İstanbul’da meydana gelen dört olayı ve yargılanan sanıkların savunmalarını inceleyen İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şenol Turan, en yaygın cinsel suçlardan biri olan teşhircilikle ilgili önemli bilgiler verdi.
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Vakaları inceleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şenol Turan, “Bahse konu bu dört olayda da sanıkların cinsel organlarını göstermek yoluyla kadınları taciz ettiklerini görüyoruz. Bu durumu teşhircilik bozukluğu (exhibitionistic disorder) olarak tanımlayabiliriz” dedi.
Turan, teşhircilerin başka suçları işleme potansiyeli de olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:
TOPLUMUN YÜZDE 2-4’ÜNDE GÖRÜLÜYOR
* Teşhircilik, bunu beklemeyen ve rıza göstermeyen birine cinsel organların gösterilmesinden yoğun bir cinsel uyarılma yaşama şeklinde tarif edilebilir.
* Teşhirciliğin en yaygın suçlardan biri olduğu bilinse de konu hakkındaki mevcut bilgilerimizin sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Bu bilgiler de teşhircilik suçunu işlemiş olan kişilerle yapılan araştırmalardan gelmektedir. Genel toplumda yüzde 2-4 oranında görüldüğü tahmin ediliyor. Ancak internet ve sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşması, web kamerasının icadı; teşhircilere, geleneksel teşhirciliğe benzer sapkın cinsel davranışlarda bulunmak için yeni imkanlar sunuyor.
* Teşhirciliğe çoğu zaman diğer sapkınlıklar da eşlik eder. En sık eşlik eden sapkınlıkların voyeurism (röntgencilik), frottörizm (sürtünme) ve pedofili olduğu bilinmektedir. Bu durum, teşhircilerin başka suçları işleme noktasında da potansiyelleri olduğuna işaret etmektedir.
* Batılı ülkelerde kayıtlara geçen cinsel suçların üçte birini teşhircilerin eylemleri oluşturuyor. Araştırmalar teşhirciliğe maruz kalanların bu olaylardaki gibi daha çok kadın olduklarını gösteriyor. Ergenlik öncesi dönemdeki çocuklara cinsel organlarını göstererek uyarılan teşhircilere rastlıyoruz.
KURBANIYLA KONUŞMUYOR, EYLEME ODAKLANIYOR
* Teşhirciler en sık 22-30 veya 40-60 yaşları arasındadır. Olay esnasında teşhircilerin çoğunun kurbanı konuşmadığı, yaptığı eyleme odaklandığı bilinmektedir. Cinsel taciz eyleminin gerçekleştiği yer çoğunlukla bir otopark, kamuya açık cadde ya da sokaklar, ağaçlık alanlar, bir aracın veya toplu taşıma araçları içerisinde olabilir. Buradaki olaylarda da vapur ya da dolmuş gibi toplu taşıma araçlarında ya da kendi aracının içerisinde gerçekleştiği görülmektedir.
* Teşhircilerin eylemlerinin neler olduğu incelendiğinde ise (tıpkı bu olaylarda olduğu gibi) büyük bir kısmının cinsel organına dokundukları, yarısının ise mastürbasyon yaptığı saptanmıştır.
* Teşhirciliğin nedeni bilinmemektedir. Antisosyal kişilik bozukluğunun varlığı, alkol kullanım bozukluğunun bulunması ve pedofilik ilgi bu sapkınlık için eğilim oluşturabilir. Bu kişilerin çocukluk çağında yaşadıkları cinsel ve duygusal istismarın da tablonun oluşumunda önemli olduğu söylenmektedir.
* Teşhirciliğin tedavisi hakkındaki mevcut bilgilerin büyük bir kısmı, bu sapkınlığın genellikle kronik seyrettiği ve tedaviye dirençli olduğu konusunda fikir birliği içerisindedir. Çeşitli ilaç tedavileri ve psikoterapiler uygulansa da tedavi yanıtının maalesef oldukça sınırlı olduğu bilinmelidir.