GALERİTeşkilata 11 yıl hizmet eden 'Timsah' emekli oldu17 Kasım 2019 12:53
1Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarında görev alarak önemlibaşarılara imza atan Belçika Malinois cinsi 'Timsah' adlı bomba arama köpeği emekliye ayrıldı.
2Yaklaşık 11 yıl önce dünyaya gelen ve çok kısa bir süre sonra polis teşkilatı bünyesine kazandırılan "Timsah", Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde uzman personel tarafından yetiştirildi. Bomba arama konusunda uzmanlaştırılan Timsah, polislerin en güvenilir mesai arkadaşı oldu.
3Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütüne yönelik düzenlenen meskun mahal operasyonlarında görev alan dedektör köpek, çok sayıda patlayıcının bulunup imha edilmesine katkı sağladı.
4Yaklaşık 7 yıldır Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve sorumlu polis memuru İsmail Çelik'in "Evladım" diye nitelendirdiği Timsah görev süresini tamamladı.
5Katıldığı her operasyonda ekiplere yol gösterme anlamında ciddi katkıda bulunan Timsah, başarı dolu karnesiyle meslek yaşantısını geride bıraktı.
6Timsah için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde veda töreni düzenlendi. Törende, aralarında özel harekat, terörle mücadele ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu polisler hüzünlü anlar yaşadı.
7Kendisi için hazırlanan özel yaş pastayı alkışlar eşliğinde yiyen Timsah, partinin ardından son defa hünerlerini sergiledi. Törenin sonunda her bir polise patisini uzatarak veda etti.
8Sorumlu polis memuru İsmail Çelik, Timsah'la beraber çalışmanın bir gurur olduğunu ancak şimdi ondan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi: Bir gün operasyonda patlayıcı buldu ve oturarak tepki verdi. O gün belki yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Görev bitimi akşam eve geldiğimizde ben ona o bana baktı ve birbirimize sarıldık. O anı hiç unutamam. Onu evladım gibi seviyorum. Emekli olduktan sonra da bizde kalacak. (AA)