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Sorumlu polis memuru İsmail Çelik, Timsah'la beraber çalışmanın bir gurur olduğunu ancak şimdi ondan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi: Bir gün operasyonda patlayıcı buldu ve oturarak tepki verdi. O gün belki yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Görev bitimi akşam eve geldiğimizde ben ona o bana baktı ve birbirimize sarıldık. O anı hiç unutamam. Onu evladım gibi seviyorum. Emekli olduktan sonra da bizde kalacak. (AA)