Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Teslim olan PKK/YPG’li terörist, Türkiye’den özür diledi

Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda teslim olan PKK/YPG'li terörist, örgütün zorla kendisini kaçırdığını ve Türkiye'ye karşı savaşmasını istediğini anlattı.

20:00 -
Haberler Gündem

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekâtı’nda teslim olan bazı teröristlerin görüntülerine yer verildi. Görüntülerde teslim olan teröristlerin yemek yedikleri görüldü.

İLGİLİ HABERBakanlık paylaştı... İbretlik görüntüler!Bakanlık paylaştı... İbretlik görüntüler!

Terör örgütüne nasıl katıldığını anlatan bir terörist ise babasının yanına giderken, yolda PKK/YPG’nin kendisini yakalayarak kaçırdığını söyledi.

Kullanmayı bilmediği halde zorla kendisine silah verildiğini belirten terörist, şu bilgileri paylaştı:

“Zorla bana silah verdiler. Ben silah kullanmayı bilmiyordum. Bana dediler ki savaşacaksın, Türk devletini vuracaksın. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi keseceklerdi, öldüreceklerdi. Türkiye devleti harekatı başlattığı vakit silahı bırakıp teslim oldum. Siz orada savaşanlar, gelip teslim olun. Kimse bize bir şey yapmıyor, emin ellerdeyiz. Türkiye devletinden özür diliyorum, çok üzgünüm, benim elimde olmadan zorla beni alıp savaştırdılar.”

AA

İLGİLİ HABERSon Dakika... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702'ye ulaştıSon Dakika... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702'ye ulaştı

 

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more