Teslim olan PKK’lıdan suikast keşfi itirafı!

S.B. adlı terörist, bir süre önce Başkent’te polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren bilgilere göre polise teslim olan S.B., örgüt tarafından devlet büyüklerine suikast için keşif yapması amacıyla Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

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BOMBA DÜZENEĞİ HAZIRLAMIŞ

S.B., kod adını verdiği örgüt yöneticisi tarafından görevlendirildiğini, önce İstanbul'a giderek iki örgüt üyesiyle görüştüğünü, ardından da Ankara’ya geldiğini anlattı. Örgüt yöneticisinin devlet büyüklerine yönelik suikast için keşif yapmasını istediğini, bunları yapamazsa eylem için askeri bölgelerde keşif yapması talimatı aldığını belirtti. Savcılık ifadesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı jandarma karakollarına yönelik bombalama eylemleri için de bomba düzeneği hazırladığını itiraf eden şüphelinin, örgütün dağ kadrosundan olduğu tespitinin yapıldığı belirtildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda İstanbul’da görüştüğünü söylediği 2 kişi de gözaltına alınarak, Ankara'ya getirildi. Bu kişilerin, S.B.’yi tanımadıkları, anlattıklarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledikleri bildirildi. S.B. hakkında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan, diğer iki şüpheli hakkında da ‘örgütü üyeliği’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. DHA