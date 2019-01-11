Teslim olan ünlü et lokantasının sahibi tutuklandı!

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Bolu Dağı’ndaki ‘İsmail’in Yeri’ isimli ünlü et lokantasını işleten İsmail Çolak’ın, Finlandiya’ya kaçtığı tespit edildi. ‘Umreye gidiyorum’ diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, önceki gün itirafçı olarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi. Talebin kabul edilmesi üzerine İsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sorgulandı. İsmail Çolak, işlemlerinin ardından bugün Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.

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TUTUKLANDI

Düzce’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı'ndaki ‘İsmail’in Yeri’ isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte yardım ve finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklanan İsmail Çolak, Çilimli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. DHA