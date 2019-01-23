Tetikçiler hesap verecek! İşte Ertuğrul Akbay’ın dilekçesi

Avukatı İsmail Yılmaz ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen Ertuğrul Akbay, Sözcü Gazetesi ve kendisi hakkında yalan haber yapan Türkiye Gazetesi’nin sahibi Mücahit Ören, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, gazetenin sorumlu müdürü Ahmet Demirbaş ile gazetenin yazarları Cem Küçük ve Fuat Uğur hakkında suç duyurusunda bulundu.

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SAHTE FACEBOOK YAZIŞMALARI İLE ALGI

Savcılığa sunulan dilekçede, Türkiye Gazetesi'nin 23.01.2019 tarihli yayınında manşetten verilen haberede Akbay’a karşı suç işledikleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi; “Türkiye Gazetesi'nde ve internet sitesinde yayınlanan haberde, müvekkilim fotoğrafı da kullanılarak, “SÖZCÜ'NÜN GÖLGE PATRONU DARBE GECESİ FETÖ'CÜLER İLE YAZIŞMIŞ” başlığı altında, oluşturulan sahte facebook hesaplarından yapılan yazışmalar ile bir senaryo yazılarak, sanki müvekkilim 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler ile yazışmış gibi bir algı oluşturulmuştur. Haber kisvesi altında sunulan bu senaryoda, müvekkilime ait olduğu izlenimi verilen facebook mesaj sayfasında, müvekkilim FETÖ'cüler ile yazışıyor gibi görünmektedir. Yine yazışmalar da senaryo kapsamında şüpheliler tarafından oluşturulmuştur. Yine aynı şekilde gazetenin iç sayfasında da, senaryo ürünü aynı görsellere ve metinlere de yer verilerek, toplum üzerine algı operasyonu yapılmıştır”

Dilekçede, aynı görsellerin, Cem Küçük ve Fuat Uğur'un yapmış ve sunmuş oldukları Medya Kritik programında da, 80 dakika boyunca ekranda gösterilerek kamuoyunda algı operasyonu yapıldığı kaydedildi.

SAHTE YAZIŞMAYI ŞÜPHELİLER Mİ YAPTI, TESPİT EDİLSİN…

Dilekçede, Ertuğrul Akbay’ın fotoğrafı ve ismi kullanılarak oluşturulmuş sahte bir facebook hesabından, şüphelilerin yazışmaları mı olduğu, yoksa sadece görsel olarak üretilmiş sanki facebook mesajı gibi görünen fotoğraflar mı olduğunun tarafımızca bilinmediği belirtilerek, “Bunun tespiti şüphelilerin amacının ortaya çıkması için çok önemlidir. Zira müvekkilim kendi facebook hesabından asla böyle bir konuşma yapmamıştır. Mesajlaşmış izlenimi verilen kişileri tanımadığı gibi o kişilerle hiçbir zaman iletişimi de olmamıştır” ifadesine yer verildi.

“FETÖ YÖNTEMİ İLE TEZGAHLANMIŞ BİR DOSYA”

Dilekçede, şüphelilerin ortaya attıkları yalan görsellerin savcılık dosyasında da olduğunu ima ettikleri belirtilerek şöyle denildi; “Ayrıca suça konu Türkiye Gazetesinde yayınlanan 23.01.19 günlü haberin bir yerinde, sanki savcılıkta müvekkilim hakkında böyle bir dosya varmış gibi ifadeler bulunmaktadır. Böyle bir doyanın varlığında haberimiz yoktur. Şayet böyle bir doya varsa, bu dosyanın FETÖ yöntemi ile tezgahlanmış ve uydurulmuş bir dosya olduğunun bilinmesini belirtmek isteriz”

“BÖYLE BİR DOSYA VARSA DA BİZİM BU ŞİKAYETİMİZLE BİRLEŞTİRLMELİDİR”

Söz konusu dosyanın oluşmasına katkı sağlayan tüm kişiler hakkında ihbarda bulundukları vurgulanan dilekçede, “Öncelikle, UYAP'tan Sayın Makamınızın araştırma yaparak, böyle bir doyanın var olup olmadığını tespit etmesi, bu dosya ile varlığı halinde, bizim bu şikayetimiz ile birleştirilmesini, olası dosyayı hazırlayan kişiler hakkında da aynı suçlamalarla soruşturma yapılması ve dava açılması gerekmektedir” denildi.

“HAKİM, SAVCI VE POLİSLER ÜZERİNDE ALGI YAPMAYA ÇALIŞMAKTADIRLAR”

Cem Küçük ve Fuat Uğur’un sundukları programda, FETÖ taktiği ile oluşturulan görseller için “Polis, her an Akbay’ın kapısına gelebilir. Sözcü ve FETÖ İşbirliğinin kanıtı. FETÖ Ertuğrul Akbay’ı kölesi yapmış. Bu yazışma tutuklanma sebebi. Bu yazışmalar gerçek korkmayın” gibi ifadelerle yorumda bulundukları hatırlatılan dilekçede, “Şüpheliler de FETÖ taktiklerini uygulayarak, hem kamuoyu üzerinde hem de adeta savcı ya da emniyet mensubuymuş gibi cümlelerle, devletimizin hakim, savcı ve polisleri üzerinde algı operasyonu yapmaya çalışmaktadırlar” denildi.

SÖZCÜ GAZETESİ’NE SALDIRMALARININ İKİ NEDENİ VAR…

Dilekçede, Türkiye Gazetesi’nin Sözcü Gazetesi ve sahibi hakkında yapmaya çalıştığı algı operasyonunun iki sebebinin bulunduğu belirtildi. İlk sebebin 2001’deki ekonomik krizde batan İhlas Finans’ın geride bıraktığı binlerce mağdurun haberinin Sözcü Gazetesi tarafından yapılmış olduğu ifade edilerek, ikinci sebebin ise Sözcü’nün kurulduğu 2007’den beri FETÖ’yle mücadale etmesi olarak gösterildi.

Dilekçede su ifadeler kullanıldı; “FETÖ taktiği kullanan şüpheliler, dijital veri oluşturarak, devletimizin savcısını ve emniyetini da yanıltmak ve kullanmak suretiyle, müvekkil hakkında operasyon yapılması için çalışmaktadırlar. Müvekkilimin oğlu ve Sözcü Gazetesine karşı hem toplum nazarında müvekkilim ve Sözcü Gazetesi FETÖ'cü gibi algı oluşturmak istemektedirler hem de müvekkilime karşı operasyon yapılması için çabalamaktadırlar. FETÖ taktik ve yöntemleri ile sahte dijital deliller ve senaryolar ile müvekkilim hakkında operasyon yapılmasını dilemek, sadece müvekkilime karşı değil, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, “baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle devletin ve milletin bütünlüğünü bozmak, varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini yıkmak, yargıyı ve emniyet güçleri üzerinde algı operasyonu yapmak, amacıyla FETÖ mensubu kişilerce gerçekleştirilen, devlete karşı da suç olan” fiillerdir.

ŞÜPHELİLER DAHA FAZLA SUÇ İŞLEMEDEN SORUŞTURMA AÇILSIN

Dilekçede, “Şüphelilerin FETÖ eylem ve taktiklerine dayalı fiillerine daha fazla devam etmemeleri adına, daha fazla suç oluşturup, daha fazla topluma zarar vermemeleri için, şahısların haklarında ciddi bir soruşturma yapılarak ceza davası açılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.