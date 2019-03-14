Teyze AKP’ye böyle isyan etti: Ona oy veren iyi öbürleri hep terörist olacak iş mi

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, 31 Mart seçimlerine ilişkin esnaf ziyareti sırasında her seçimde AKP'ye oy verdiğini söyleyip artık isyan eden bir teyzenin görüntülerini paylaştı.

Lütfü Türkkan, Twitter'da “Kocaeli'nde Ak Parti'ye her seçimde oy vermiş kadınlarımızdan biri, Ak Parti'ye oy vermeyenlere terörist denmesinden rahatsızlığını nasıl tüm içtenliği ile dile getirdi, siz de dinleyin” mesajını paylaştı.

AKP'ye isyan eden teyze videoda “Ona oy veren iyi öbürleri hep terörist olacak iş mi” sözleriyle tepki gösterdi.