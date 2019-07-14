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Teyzesinin eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Malatya'da, Hüseyin Yaman, husumetli olduğu teyzesinin eşi Eyüp Mengeş'i (42), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

11:08 -
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Teyzesinin eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Yaman, sokakta yürürken husumetli olduğu teyzesinin eşi Eyüp Mengeş ile karşılaşınca tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Hüseyin Yaman, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Mengeş’e 4 el ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mengeş yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hüseyin Mengeş’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mengeş’in cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hüseyin Yaman, bir süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç aleti tüfekle teslim oldu. Yaman´ın, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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