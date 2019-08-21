THK uçakları muamması: Yangın söndürme uçaklarına ne oldu?

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes’e sıçrayan ve 3 gün sürdükten sonra ancak kontrol altına alınabilen orman yangınındaki “THK uçakları” tartışması sürüyor. Yangında uçak kullanılmasıyla ilgili araştırmaları sürdürdüklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Japon ve Rus menşeili uçak var gelecekle ilgili bunları orman envanterine katmayla ilgili çalışmaya da başladık. Ancak bugünkü şartlar itibarıyla THK’de olan uçaklar 6 tane var. 3’ünde motor yok, 3’ünün faal olduğu söyleniyor, birinin faal olmayacağını var saymak lazım. Sadece birinin yakıt almaya gittiğini düşünseniz, bir ring kurma durumu maalesef yok. Bugün itibarıyla Türkiye’de bize hizmet verecek bir uçak filosu maalesef bulunmuyor.” dedi.

Bakan Pakdemirli faal olduğu söylenen 6 uçaktan 3’ünün yağ akıttığını belirterek personelin kendisine ‘bu eski uçakları kullanamayız’ dediğini aktardı. Bakan “Çalıştırabilenler varsa buyursunlar gelsinler, çalıştırsınlar.” dedi.

THK’DAN FARKLI AÇIKLAMA GELDİ KAFALAR KARIŞTI

Sözcü’ye konuşan uzmanlar ise THK'nın 9 uçağının olduğu ve bunlardan 5 tanesine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş izni verildiğini söylediler.

9 UÇAKTAN 5'İ UÇUŞA HAZIR

Havacılık uzmanları uçakların 1970 model olmasının önemi olmadığını 3 yıl önce İsrail'de yangına müdahale eden uçakların Türk Hava Kurumu'na ait olan uçaklar olduğunu vurguladı. SÖZCÜ'nün ulaştığı bilgilere göre THK'nın Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşmalar 5 uçak üzerine yapılıyor. 4 uçak faal ve istenildiği zaman uçuşa hazır halde duruyor. Diğer uçak ise herhangi bir olumsuz durumda yedekte bekletiliyor.

3 UÇAK PARÇA İÇİN KULLANILIYOR 1 UÇAK BAKIMDA

THK'nın toplamda 9 uçağı bulunuyor. Bunlardan sadece 3 tanesi parça amaçlı kullanılıyor. Uçaklardan biri bakımda diğer 5 tanesi ise uçuş izinleri alınmış bir durumda hangarlarda bekliyor. Uçuşa hazır olan 5 uçağın 1'i İzmir'de diğer 4'ü de Ankara'da bulunuyor.

Geçen yıl çıkan yangınların söndürülmesinde Bakan Pakdemirli'nin “eski” diye tabir uçakların kullanıldığını belirten uzmanlar, “Eski uçak yoktur. THK'nın uçakları 1960 değil 1970 model. Ayrıca bunlar cep telefonu değil ki her yıl başka bir teknoloji ile değiştirilsin” dedi.

SİVİL HAVACILIK UÇUŞ İZNİ VERDİ Mİ?

Bakan Pakdemirli'nin yanlış bilgilendirildiğini ifade eden uzmanlar, “Bakanın açıkladığı rakamlar doğru değil. Eğer Pakdemirli'nin dediği gibi olsaydı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü THK'nın uçaklarına uçuş izni vermezdi. Eğer sayın bakanın söyledikleri doğruysa şu soruya yanıt verilmelidir: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Bakan Pakdemerli'nin uçamaz dediği uçaklara uçuş izni verdi mi vermedi mi?” sorusunu yönelttiler.

İSRAİL TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

2016 yılının sonunda İsrail’de Kudüs dahil, 13 noktada çıkan yangına THK ekibi 3 tane CL-215 yangın söndürme uçağıyla müdahale etmişti.

Dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yangına müdahale eden Türk Hava Kurumu (THK) “Ateş Kuşları” ekibine gösterdikleri büyük başarıdan dolayı teşekkür etmişti.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI

Açık kaynaklara göre; Türk Hava Kurumu'nda 6’sı faal 9 uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nde ise 6 adet devasa yangın söndürme uçakları bulunuyor.