Thomas Cook TBMM gündeminde

Türk turizminin yeni bir krizle daha karşı karşıya olduğunu ifade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Tuba Vural Çokal “Thomas Cook olayı ve ekonomimize verdiği zarar, maalesef tam olarak anlaşılamadı. Bunun nedeni ise; iflasın İngiliz turistlerin ülkelerine dönüşü ile ilgili haberlerle birlikte duyurulması oldu. Olay magazinleşti. Thomas Cook deyince insanların gözüne havalimanında bekleyen uyuyan İngiliz turistler geliyor. Birçok kişi Thomas Cook'u uçak bileti satan bir firma zannetti. Bu firmanın Turizm acentesi olduğu otellerden odaları satın alarak kendi müşterilerine pazarladığı, Bu turizm sezonunda otellere ödeme yapmadan iflas ettiği tam olarak bilinmiyor. Buda olayın sadece uçaklara akın eden ibaret zannedilmesine neden oluyor. Halbuki son yıllarda çok büyük krizler ve badireler atlatan Türk turizmi çok büyük bir kriz ile daha karşı karşıya kaldı. Bu diğerlerinden çok daha farklı ve büyük bir kriz. Daha önceki krizlerde turist hiç gelmiyordu. Bu sefer turist geldi ama oteller parasını alamıyor. Evet bu sefer turist geldi, konakladı, yedi içti, her şey dahil sisteminin her şeyini tüketti ve gitti. Sıra o turisti getiren Thomas Cook'dan parayı almaya geldiğinde şirket iflas etti. Otelci turistin yediğinin içtiğinin parasını bile alamıyor” dedi.

SADECE MANAVGAT-SİDE BÖLGESİNDE 80 MİLYON EURO ZARAR VAR

Thomas Cook'un sebep olduğu zararın tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu dile getiren Dr. Tuba Vural Çokal “ yaşanan kriz tam olarak anlaşılamadığı gibi boyutları da hesaplanamıyor. Otelcilerin zararları için 50 milyon Euroluk bir kredi verilmesinden söz ediliyor ama zarar bu rakamın çok üzerindedir. Thomas Cook'un sadece Manavgat – Side bölgesindeki otellere olan borcu 80 milyon Euro ile 100 milyon Euro arasında. Türkiye genelinde en az 350 milyon Euro zarar var” diye konuştu.

Krizin otellerle sınırlı kalmayacağını, onlarca farklı sektörü de etkileyeceğini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Tuba Vural Çokal “ Daha önce turist gelmediği için kazanılamayan paralar vardı. Şimdi hak edildiği, kazanıldığı, hatta faturaları bile kesildiği halde alınamayan paralar var. Bu alınamayan paralar sadece otelcilerin değil dolaylı olarak manavın, kasabın, beyaz eşyacının, toptancının, meşrubatçının parası. Onlarca farklı sektör paralarını alamıyor. Bu kriz domino etkisi ile birbirleri ile bağlı tüm turizm esnafına zarar verecektir” dedi.

GEREKLİ ADIMLAR BİR AN ÖNCE ATILMALI

Ekim ayı başında Türk ekonomisine girmesi gereken 2 milyar Türk Lirasına yakın bir paranın Thomas Cook'un iflası nedeni ile tahsil edilemediğini ifade eden Dr. Çokal “ Bu krizin etkilerini en aza indirmek için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Ekonomik sistemimize girmeyen 2 milyar liranın hissedilen etkisi çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle uluslararası mahkemelerde hakların aranması başta olmak üzere turizmciye gerekli desteklerin verilmesi, vergi ve kredi borçlarında kolaylık sağlanması için girişimlere bir an önce çalışmaya başlamalıyız. Thomas Cook iflasını açıkladıktan kısa süre sonra konuyu TBMM'ye taşımış ve konakladığı halde parası alınamayan turistler için faturaların kesildiğini, bu faturaların KDV'lerinin affedilmesi gerektiğini söylemiştim. Ekim ve Kasım ayları Turizmcinin paralarını tahsil ettiği ve borçlarını ödediği aylardır. Parasını alamayan borcunu nasıl ödeyecek. Turizmcinin vergi borçları ve mevcut kredi ödemeleri konusunda düzenlemeler yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

TURİZMCİYİ KORUYACAK MEKANİZMA YOK

Her şey dahil sistemi nedeni ile turizmcilerin uluslararası acenteler ile çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Dr. Tuba Vural Çokal sözlerini şöyle sürdürdü “ her şey dahil sisteminin özünde bu acenteler var. Sizi hızla ucuz turizm pazarı yapıyor. Ücretleri turist konakladıktan aylar sonra ödüyor. Turizmcinin bu acentelere karşı yapabileceği çok fazla da bir şey yok. Hatta ülkemizde turizmciyi koruyan bir sistem ya da kanun bile yok. “