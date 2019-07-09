THY uçağında kolu yanmıştı, davacı oldu

4 Temmuz günü saat 05.20’de TK2630 sayılı İstanbul Malatya uçağında meydana geldi. İddiaya göre, yolculara ikramda bulunulduğu sırada içi sıcak çay dolu termos bilinmeyen bir nedenle patladı. Termosunun patlaması uçakta kısa süreli bir paniğe neden olurken, termostaki kaynar sular yolcunun üzerine döküldü. Sol kolu yanan İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Tirit'e ilk müdahaleyi THY Kabin ekibi yaptı.

Olayın yaşandığı ilk anlarda uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etmemek ve yanığa ilk yardım uygulanması nedeniyle aşırı bir tepki göstermediğini belirten Tirit, ambulans talebini de reddetti. Uçak Malatya’ya indikten sonra kendisini karşılayan aile fertleri tarafından özel bir tıp merkezine götürüldü. Burada tedavisi yapılan ve 2'nci derece yanık teşhisi konulan gence 2 günlük rapor verildi.

THY’DEN DAVACI OLDU

Furkan Tirit, memleketi Malatya Havaalanı'na indiğinde Polis Merkezi'nde ifade verdi. Tirit ifadesinde, “Ben 04.07.2019 günü Türk Hava Yolları'na ait TK 2630 sefer sayılı uçağıyla Malatya'ya seyahatim sırasında, kabin görevlileri tarafından ikramlar dağıtılırken, benim oturduğum koltuğun koridor yönünde sağ tarafındaki yolcuya ikram verilirken, sıcak su olan termosun üst kısmında bulunan düğmeye bastığında termos patladı. İçerisindeki sıcak sular sol koluma döküldü ve yanıklar oluştu. Olayla ilgili uçakta tutanak tutulmuştur. Olayla ilgili Malatya Gözde Akademi Hastanesi'ne başvurdum. Burada sol kolumda ikinci derece yanık olduğunu öğrendim ve 2 gün rapor verildi. Olayda kasıt olduğunu düşünmüyorum, ancak olayda ihmal olduğunu düşünüyorum ve Türk Hava Yolları şirketinden ihmallerinden dolayı davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

“GİDEREK ACI VERMEYE BAŞLADI”

Üniversite öğrencisi ve reklamcı Furkan Tirit, yaşananlarla, “O anda telefonla uğraşıyordum. Birden üstüme çok sıcak su döküldü. Olayın şoku ile bir şey hissetmedim. Hemen hosteslerin oraya götürdüler beni. Üstüme döken hostes birçok kez özür diledi. İnsanlık hali dedim olabilir. Kasıt yoktu ama kesinlikle büyük bir ihmal vardı. Sağa doğru yaslanıyordum. Sola yaslansam yüzüm yanacaktı. Soğuk döktüler yanan koluma sonra krem sürdüler. Yaram gitgide acı vermeye başladı. Ambulans teklifini kabul etmedim, çünkü ambulansı meşgul edecek kadar mühim olduğunu düşünmedim. Havaalanından çıktığımız gibi acile gittik. Orada Keşke ambulansa binseydiniz ilk müdahale çok önemli dediler. Şimdi şikâyetçi oldum” ifadelerini kullandı.