THY uçağının İstanbul’da toprak zemine girmesinin görüntüleri ortaya çıktı

Airporthaber’deki bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde TK2307 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan B737-800 (TC-JHM) kuyruk tescilli uçağın saat İstanbul Havalimanı'nda piste teker koyduktan sonra, C taksi yolundan çıkarak toprak zemine dalmıştı.

147 yolcu ve 7 mürettebatı bulunan uçak acil müdahale ekiplerinin kontrolünde tahliye edilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenilmişti.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken o anlarda görüntü almaması için kendisine müdahale edildiği öne sürüldü.