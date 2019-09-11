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THY uçağının İstanbul’da toprak zemine girmesinin görüntüleri ortaya çıktı

Türk Hava Yolları’nın İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı’nda taksi yolundan çıkarak toprak zemine dalmıştı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

00:29 -
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Airporthaber’deki bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde TK2307 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan B737-800 (TC-JHM) kuyruk tescilli uçağın saat İstanbul Havalimanı'nda piste teker koyduktan sonra, C taksi yolundan çıkarak toprak zemine dalmıştı.

147 yolcu ve 7 mürettebatı bulunan uçak acil müdahale ekiplerinin kontrolünde tahliye edilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenilmişti.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken o anlarda görüntü almaması için kendisine müdahale edildiği öne sürüldü.

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