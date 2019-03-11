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THY yolcularını uyardı, 6 Nisan’a büyük taşınma başlıyor

Türk Hava Yolları(THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

09:19 -
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THY yolcularını uyardı, 6 Nisan’a büyük taşınma başlıyor

THY’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı’ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı’ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı’nda görüşmek üzere” denildi.

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