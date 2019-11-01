THY’den ‘çatlak’ açıklaması

Boeing'in, 737 NG modellerinde yaşadığı “çatlak” sorunu, filolarında bu uçaklardan toplam 220 tane bulunan Türkiye'deki havayolu şirketlerini de harekete geçirdi.

Havayolu şirketleri, Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA), Boeing 737NG serisi uçaklar için 3 Ekim 2019 tarihinde yayınladığı uçuşa elverişlilik direktifi (AD) doğrultusunda inceleme başlattı.

Türk Hava Yolları (THY), ilk aşamada incelediği 20 adet 737 NG'den birinde çatlak tespit etti ve hangara çekti.

Türk Hava Yolları yetkilileri Sözcü'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “AnadoluJet uçaklarımız da dahil olmak üzere, uçuşa elverişlilik direktifinin içeriği ile uyumlu olarak, filomuzda yer alan 30 binden fazla konma sayısına ulaşmış olan 20 adet uçağımızın teknik incelemeleri bir hafta içinde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen kontroller neticesinde belirtilen konma sayısına ulaşmış olan uçaklarımızdan sadece bir tanesi bakıma alınmıştır” dedi. Yapılan açıklamada, “Bakıma alınan uçağımız dışında hiçbir uçağımızda uçuşa elverişlilik direktifi doğrultusunda teknik müdahale gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler Boeing firması ile haftalık olarak yapılan toplantılar ve FAA tarafından yayınlanan bildirimler üzerinden takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, dün yaptığı açıklamada Boeing 737 NG tipi uçaklarından birinin çatlak nedeniyle acil iniş yaptığını, 32 uçağın ise incelemeye alındığını duyurdu. Qantas mühendislik müdürü Chris Snook, “Uçakta bir çatlak tespit edilmesi uçuş güvenliğini doğrudan etkilemeyebilir. Ancak hiçbir uçağı tamamen güvenli olduğuna inanmadan operasyona almayız” dedi.

ABD’deki havayolu yetkilileri 30 bin seferden daha fazla uçuş gerçekleştirmiş tüm 737NG modellerinin incelenmesini istemişti.

Qantas filolarındaki hiçbir 737 NG’nin 30 binden fazla uçmadığını, çatlak tespit ettikleri uçağın ise 27 binden az sefer yaptığını açıkladı. Şirket elindeki 33 uçağı da inceleyeceğini belirtti.

Boeing, çatlakların kanatların gövdeyle bütünleşmesini sağlayan bölgede tespit edildiğini duyurdu.

TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR

THY'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin elinde 97 adet 737-800, 15 adet 737-900 ER ve 1 adet 737-700 uçağı bulunuyor.

Pegasus'un internet sitesinde şirketin filolarında 46 adet 737-800 uçağının bulunduğu bilgisi yer alıyor.

SunExpress'in elinde de 68 adet 737-800 bulunuyor.