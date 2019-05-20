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THY’den İstanbul Havalimanı’nda yaşanan rüzgar sorununa ilginç savunma!

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan paylaştığı mesajla, geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda yaşanan rüzgar kaynaklı uçakların yakındaki başka havalimanlarına yönlendirilmesi durumunu savundu.

20:01 -
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THY’den İstanbul Havalimanı’nda yaşanan rüzgar sorununa ilginç savunma!

Yapım sürecinde bölgedeki hava koşulları nedeniyle uçakların iniş, kalkışlarında sorunlar yaşanacağı iddialarına neden olan ve geçtiğimiz günlerde birçok uçağın başka havalimanlarına yönlendirilmesiyle basında tekrar yer bulan İstanbul Havalimanı’nın bu durumunu THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Anormal bir durum yok” sözleriyle savundu.

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Ekşi, benzer durumların daha önce Atatürk Havalimanı’nda da yaşandığını belirterek şu açıklamayı yaptı;

“İyi niyetli merak edenlere daha detay verelim istedik. 2017 ve 2018 yılında kar yağışı dışında rüzgar, sis vb sebebi ile Atatürk Havalimanından başka meydanlara yönlendirilen uçaklarımızın listesi ve sebepleri.. Anormal bir durum yok.. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok.”

Ekşi’nin paylaşımında gösterilen 2017-2018 yıllarına ait listeye göre 81 uçak hava şartları nedeniyle başka havalimanlarına yönlendirildi.

 

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Son güncelleme: android-time 08:20 21.05.2019
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