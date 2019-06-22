THY’nin ABD’li ortağıyla ilişkileri kopma noktasına geldi!

Türk Hava Yolları ile motor bakım merkezi kuran ABD’li Pratt & Whitney Türkiye’deki ekibinin çalışmalarını flaş bir şekilde durdurma kararı aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren Turkish Engine Center’da (TEC – Türk Motor Merkezi) iki ortak arasında ipler gerildi. Bir süredir ABD’li ortağın TEC’deki kalite güvencesinden memnun olmadığı ve defalarca bu konuda uyarılarda bulunmasına rağmen önlem alınmaması üzerine Pratt & Whitney resti çekti.

Airport Haber’de yer alan bilgilere göre, yaşanan gelişmeler üzerine ABD’li tüm personelin Türkiye’deki çalışmaları durdurdu.

10 YILLIK BİR ORTAKLIK VARDI

Türk Motor Merkezi; Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden Pratt&Whitney'in ortak girişimi ile 2009 yılında kurulmuştu.

Faaliyetlerine 2010 yılının Ocak ayında başlayan TEC, yıllık 300 motor bakım kapasitei ve 200’den fazla personeli ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki merkezde hizmet veriyor.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle 10 yıllık ortaklığın sona erip ermeyeceği ise sektörde merak konusu oldu.

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