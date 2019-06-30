Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

THY’nin rüya uçağının camı eridi! | Son dakika

THY'nin geçtiğimiz günlerde teslim aldığı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının tanıtım filminde kullanılan spot ışığının uçağın camını erttiği ortaya çıktı.

17:56 -
Haberler Gündem
THY’nin rüya uçağının camı eridi! | Son dakika

Airporthaber Genel Yayın Yönetmeni ve İBB Meclis üyesi Ali Kıdık’ın ortaya çıkardığı olaya göre, THY’nin yeni filosuna kattığı B798-9 Dreamliner tipi uçağın camı tanıtım filmi için kullanılan spot ışığı nedeniyle eridi.

Kıdık sosyal medyadan yaptğı paylaşımda, “THY'nin rüya uçağının tanıtımını yapmak için çekilen reklam filmi sırasında yüksek ısı veren spot lambaları camların erimesine sebep oldu. Bilinçsizce uzun süre yakılan ve hesap hatası sebebiyle uçağın camı bu hale geldi” ifadeleriyle olayı duyurdu.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more