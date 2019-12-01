TIR şoförleri Kapıkule’de kontak kapattı

Kapıkule TIR Parkı önünde toplanan yaklaşık 100 TIR şoförü, araçlarından inerek kontak kapattı. Davul-zurna eşliğinde halay çeken şoförler, yaşadıkları sorunların çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Polis ve jandarma ekipleri herhangi bir sorunun yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. TIR şoförlerinden Fatih Karabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, TIR kuyruklarında ve parklarda uzun süre beklediklerini ileri sürdü.

“SIRA BEKLERKEN ÖLENLER OLDU”

TIR şoförlerinin gittikleri her ülkede mağdur olduğunu ifade eden Karabıyık, “Diğer sınır kapılarında da çok mağdur oluyoruz. Birçok meslektaşımız son bir yılda sırada beklerken stresten kalp krizi geçirdi vefat etti. Bize kimse sahip çıkmıyor” dedi. Jandarma ve polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu tırcılar araçlarına binerek yollarına devam etti. (AA)