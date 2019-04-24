TIR’a arkadan çarpan otomobilde feci ölüm

Kaza, saat 08.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Bahadır M.’nin kullandığı 34 GE 8221 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden İrfan K.’nın kullandığı 07 DCU 02 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Kübra Arslan’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Müdahaleye rağmen Arslan kurtarılamadı. Kübra Arslan’ın cenazesi incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)