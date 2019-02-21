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TIR’daki konteyner yola düştü

Bakırköy sahil yolunda konteyner yüklü TIR üst geçide çarparak yola devrildi. Kaza nedeniyle Bakırköy Sahil yolu yaklaşık bir saat tek yönlü trafiğe kapatıldı.

05:08 -
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TIR’daki konteyner yola düştü

Kaza, saat 02:00 sıralarında Bakırköy Sahil yolu Yeşilköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Orbay Caddesi'nden Yeşilköy istikametine giden 34 LE 5153 plakalı TIR sürücüsü 4 metrelik azami yükseklik tabelasını fark edememesi üzerine üst geçide çarparak yola devrildi. Konteynerin düştüğü şeritte başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde yol trafiğe kapatıldı.

İHA

ÇEKİCİ İLE YOLDAN KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri Sahil yolunu tek yönlü trafiğe kapatırken, konteynerin kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'e ait vinç olay yerine çağrıldı. İki taraflı bağlanan halatlar ile yola düşen konteyner vinç yardımıyla havaya kaldırıldı.

DHA

Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmaların ardından devrilen konteyner tekrar TIR'ın üzerine konuldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kapanan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı. İHA

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Son güncelleme: android-time 05:19 21.02.2019
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