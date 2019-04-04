TKP’li Maçoğlu’na mazbatası verilmedi | Son dakika

Tunceli’de oyların yüzde 32.77 sini alarak Seçim Kurulu’na giden Maçoğlu ve belediye meclisi üyelerine ‘söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği’ iletildi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel aynı zamanda kentte kayyum belediye başkanı olarak görev yapıyor.
Maçoğlu yarın sabah saat 09.00’da yeniden Valiliğe gideceklerini kaydetti.
|Tunceli İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Fatih Mehmet Maçoğlu
|TKP
|5.887
|% 32,77
|Nurşat Yeşil
|HDP
|5.069
|% 28,21
|Yusuf Kenan Aydın
|CHP
|3.699
|% 20,59
|Gökhan Arasan
|AK Parti
|2.526
|% 14,06
|MHP
|627
|% 3,49
|BTP
|53
|% 0,29
|Saadet Partisi
|43
|% 0,24
|DSP
|39
|% 0,22
|Vatan Partisi
|24
|% 0,13
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