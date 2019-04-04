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TKP’li Maçoğlu’na mazbatası verilmedi | Son dakika

Tunceli'de TKP listelerinden girdiği yerel seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'na bugün 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle' mazbatası verilmedi.

11:19 -
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Tunceli’de oyların yüzde 32.77 sini alarak Seçim Kurulu’na giden Maçoğlu ve belediye meclisi üyelerine ‘söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği’ iletildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel aynı zamanda kentte kayyum belediye başkanı olarak görev yapıyor.

Maçoğlu yarın sabah saat 09.00’da yeniden Valiliğe gideceklerini kaydetti.

Tunceli İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Fatih Mehmet Maçoğlu TKP TKP 5.887 % 32,77
Nurşat Yeşil HDP HDP 5.069 % 28,21
Yusuf Kenan Aydın CHP CHP 3.699 % 20,59
Gökhan Arasan AK Parti AK Parti 2.526 % 14,06
MHP MHP 627 % 3,49
BTP BTP 53 % 0,29
Saadet Partisi Saadet Partisi 43 % 0,24
DSP DSP 39 % 0,22
Vatan Partisi Vatan Partisi 24 % 0,13
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Son güncelleme: android-time 12:23 04.04.2019
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